NZZ: Mehrere Wechsel auf den Korrespondentenposten

von Michèle Widmer

Bei der NZZ kommt es zu verschiedenen personellen Veränderungen auf den Korrespondentenposten, wie die NZZ auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt. Neu als Korrespondentin im Einsatz ist künftig Linda Koponen.

Ab Mitte 2023 übernimmt sie die Skandinavienstelle von Ruedi Herrman, der im Mai 2023 in Pension geht. Herrmann war seit 2015 zuständig für die Berichterstattung über die nordischen und baltischen Staaten. Davor war er Korrespondent in Prag, Sydney und schrieb von vor Ort über das Geschehen in Polen, Tschechien, Slowakei und Litauen.

Linda Koponen arbeitet seit Anfang 2022 als Redaktorin im Ressort Zürich und Region und startete davor als Volontärin bei der NZZ. Sie hat an der Universität Zürich Publizistikwissenschaft und Soziologie studiert.

Rudolf Herrmann arbeitet seit 1995 als festangestellter Korrespondent bei der NZZ. (Bild: zVg)



Auch in Brüssel kommt es zu einer Rochade – allerdings erst in eineinhalb Jahren. Mitte 2024 übernimmt Antonio Fumagalli den Auslandposten in Belgien. Fumagalli arbeitet seit Februar 2018 von Lausanne aus als Westschweiz-Korrespondent der NZZ.

Fumagalli wird in Brüssel auf Daniel Steinvorth folgen. Dieser übernimmt Mitte 2024 den Korrespondentenposten in Paris. Steinvorth stiess 2014 zur Auslandredaktion der NZZ und hat die Stelle als politischer Korrespondent in Brüssel 2019 übernommen.

Die jetzige Paris-Korrespondentin Nina Belz kehrt Mitte 2023 nach Zürich zurück. Sie arbeitet seit 2012 für die Auslandredaktion der NZZ, seit 2018 vom Paris-Posten aus. Bis Steinvorth Mitte 2024 nach Paris wechselt, will die NZZ jemanden von Zürich zur Überbrückung nach Paris schicken. Wer, sei noch nicht bestimmt, heisst es.