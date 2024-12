Publiziert am 29.12.2024

In einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag bezeichnete US-Milliardär Elon Musk die AfD als «der letzte Funke Hoffnung» für Deutschland, das seiner Meinung nach vor einem «wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruch» stehe. Musk lobte die Migrationspolitik der Partei sowie deren wirtschaftspolitische Ziele wie Steuersenkungen und Deregulierung. Die Einstufung der AfD als rechtsextrem wies er zurück und verwies dabei auf die gleichgeschlechtliche Partnerschaft der Parteivorsitzenden Alice Weidel.

Eva Marie Kogel, Leiterin des Meinungsressorts der Welt, reichte noch vor der Veröffentlichung ihre Kündigung ein, wie sie auf der Plattform X verkündete. Zu den Gründen äusserte sie sich nicht.

Ich habe immer gerne das Meinungsressort von WELT und WAMS geleitet. Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht. https://t.co/Ss1FNGiwAL — Eva Marie Kogel (@emkogel) December 28, 2024

Jan Philipp Burgard, ab 1. Januar 2025 Chefredaktor der Welt-Gruppe, widersprach Musk in einem Gegenbeitrag deutlich. Die AfD stelle «eine Gefahr für unsere Werte und unsere Wirtschaft» dar, betonte Burgard und verwies auf die mehrfachen Verurteilungen des AfD-Politikers Björn Höcke wegen der Verwendung verbotener NS-Parolen. (cbe)