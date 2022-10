Moneycab: Meret Schneider wird Kolumnistin

Anfang September wurde bekannt, dass die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran in der SonntagsZeitung mit «Badrans #Korrigendum» eine neue Kolumne erhält. Badran löste damit die Kolumnistinnen Tamara Funiciello und Meret Schneider ab (persoenlich.com berichtete). Schneider bedauerte dies und verkündete auf Twitter, nach einem neuen Medium für ihre Kolumnen zu suchen.

Meine Kolumne in der @sonntagszeitung wurde von einem Tag auf den anderen gestrichen wegen „Umstrukturierung“. So schade! Da ich weiter mit Leidenschaft recherchiere & schreibe, suche ich nun ein anderes Gefäss in einer anderen Zeitung, Publikation o.ä.. #twitterrudel Ideen?