SonntagsZeitung: Jacqueline Badran schreibt Kolumnen

Neue Kolumne für die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran in der SonntagsZeitung: In «Badrans #Korrigendum» nimmt sie die Medienszene kritisch unter die Lupe und legt dar, was aus ihrer Sicht falsch berichtet wird. Sie löst damit die beiden Kolumnistinnen Tamara Funiciello und Meret Schneider ab. «Badrans #Korrigendum» erscheint am Sonntag zum ersten Mal und soll in der Anfangsphase wöchentlich veröffentlicht werden, wie es bei Tamedia auf Anfrage von persoenlich.com heisst.

Ebenfalls seine Premiere hat am Sonntag Zeki Bulgurcu, laut Tamedia «der erfolgreichste Internet-Komiker der Schweiz». Er wird wöchentlich ein Meme, also eine kleine humoristische Bildergeschichte, exklusiv für die SonntagsZeitung kreieren. Das Meme wird fortan auf der Leserbriefseite der gedruckten Ausgabe sowie auf den Social-Media-Kanälen der SonntagsZeitung und der Tamedia-Bezahlzeitungen publiziert.

Zeki Bulgurcu hat über eine Million Follower und gilt damit als einer der erfolgreichsten Influencer in der Deutschschweiz. «Dass ein Social-Media-Star mit einer klassischen Zeitung zusammenarbeitet, ist etwas Neues, ein Experiment. Wir sind alle gespannt, wie das funktionieren wird», sagt Rico Bandle, Redaktor SonntagsZeitung, gegenüber persoenlich.com.

Zum Start der Zusammenarbeit veröffentlicht die SonntagsZeitung ein Interview mit Bulgurcu, in dem er von seinem Werdegang vom Verkäufer im Coop zum Schweizer Internet-Star erzählt. (cbe)