SRF: Michael Schweizer reduziert Pensum

Publiziert am 28.08.2025

Der Comedian und Sidekick Michael Schweizer wird ab der vierten Staffel von «Late Night Switzerland» sein Engagement in der SRF-Show deutlich zurückfahren. Schweizer hat sich auf eigenen Wunsch dazu entschieden, sein Pensum zu reduzieren und sich primär auf seine Tätigkeiten als Autor und Ensemble-Mitglied zu konzentrieren.

Die am 7. September 2025 startende vierte Staffel wird daher erstmals von Host Stefan Büsser allein moderiert. Schweizer, der bisher als fester Sidekick an Büssers Seite durch die Sendung führte, bleibt dem Format jedoch als Teil des Autorenteams und des Ensembles erhalten.

Die Satiresendung, die sonntags um 21.40 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird, behält ansonsten ihr bewährtes Konzept bei, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben der Kommentierung aktueller Ereignisse aus Politik und Gesellschaft sind auch in der neuen Staffel prominente Gäste wie Mattea Meyer, Maja Riniker und Fabian Unteregger angekündigt. Für die musikalische Begleitung sorgen weiterhin The Beatz sowie wechselnde Künstler.

Das übrige Produktionsteam der vergangenen Staffeln bleibt unverändert bestehen. (pd/cbe)