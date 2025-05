Studio Bern: Mit neuer Struktur will SRF mehr Leute erreichen

Publiziert am 19.05.2025

Bei der neuen Struktur gehe es darum, mit einer «ganzheitlichen und zentraleren Planung Inhalte noch gezielter am Publikum auszurichten». Start der neuen Organisation ist für das kommende Jahr geplant, schreibt SRF am Montag in einer Medienmitteilung. Im Projekt «Newsroom 3.0» wurden in den vergangenen Monaten Aufbau, Prozesse und Rollen am Standort Bern und Zürich analysiert und neu definiert.

Ganzheitlichere und zentralere Planung

Künftig sollen die Inhalte der Radiosendungen in der Primetime wie «HeuteMorgen», «Info 3», «Rendez-vous» und «Echo der Zeit» ganzheitlich und zentraler geplant werden – in enger Abstimmung mit der Koordination der News App.

Damit will SRF die Inhalte für Audio und Digital noch gezielter auf die heutige Mediennutzung ausrichten und noch mehr Menschen erreichen, hält das Unternehmen fest.

«Mit der neuen Organisation schaffen wir die Voraussetzung, um auch künftig verlässlichen und hochwertigen Journalismus zu betreiben», wird Beat Soltermann, Co-Chefredaktor Audio/Digital, in der Mitteilung zitiert. Co-Chefredaktorin Ursula Gabathuler ergänzt: «Die neuen Strukturen ermöglichen uns zudem, schnell und flexibel auf die sich rasch ändernden Bedürfnisse der Mediennutzung zu reagieren».

Abläufe und Strukturen im Newsroom neu denken

Mit der Zusammenlegung der Chefredaktion Audio und News Digital erhielt eine Projektgruppe im Herbst 2024 den Auftrag, die Abläufe und Strukturen in ihrem Newsroom neu zu denken. Dabei hat sich die Projektgruppe bei der Ausarbeitung der neuen Organisation am Newsroom Zürich Leutschenbach orientiert, die Rollen und die Prozesse jedoch noch gezielter auf Audio-Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung ist zudem eine Grundvoraussetzung für die geplante Fusion der beiden Chefredaktionen Video und Audio/Digital (persoenlich.com berichtete).

In den kommenden Monaten sollen nun die neuen Rollen besetzt werden. Im Anschluss wird die Projektgruppe zusammen mit den Mitarbeitenden die Umsetzung der neuen Organisation angehen. Der Start der neuen Struktur ist für 2026 geplant. (pd/nil)