In neusten «persoenlich.com Podcast» diskutieren Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, und Edith Hollenstein, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, über Kurzarbeit bei den Verlagen und die Frage, ob die Redaktionen der privaten Medienhäuser ihre Bezahlschranken nun, während der Corona-Pandemie, lockern sollen. Zudem geht es um Judith Wittwer, die Tagi-Chefredaktorin, die als Chefredaktorin zur Süddeutschen wechselt. Und um den früheren Chefredaktor der NZZ am Sonntag: Felix E. Müller. Er schreibt neu eine medienkritische Kolumne. Was ist davon zu erwarten?



Hören Sie jetzt das zwölfminütige Gespräch oder laden Sie es herunter für einen späteren Zeitpunkt:

Diese Folge wurde am Donnerstag, 26. März, aufgezeichnet. Wiederum nicht in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon, sondern in den Homeoffices. Die nächste Folge des «persoenlich.com Podcasts» ist für den Freitag, 3. April, geplant. Sie finden die Folge 4 wiederum in unserem Newsletter, auf Spotify und den gängigen Podcast-Portalen.

In Zukunft sollen neben den Redaktorinnen und Redaktoren von persönlich auch externe Gäste zu Wort kommen. (red)