Tele Top: Monika Fasnacht moderiert neue Jass-Sendung

Monika Fasnacht feiert ihr TV-Comeback bei Tele Top. Die Moderatorin kehrt mit einer neuer Jass-Sendung zurück an den Bildschirm. Jasser drei verschiedener Generationen würden jeweils gegen einen prominenten Telefon-Jasser spielen. Ausgestrahlt wird «Top Jass» ab Herbst auf Tele Top. Anmelden könne man sich ab sofort, heisst es in einer Mitteilung.

In jeder Folge würden drei Generationen aus einer Familie, bestehend aus Freunden oder Arbeitskollegen, gegen einen Schweizer Promi spielen. Wer der prominente Mitspieler ist, erfahren die Jasser am Tisch und die Zuschauer erst im Laufe des Spiels. Moderiert werde die Sendung von der Schweizer Jass-Königin Monika Fasnacht, die zugleich für den Prominenten «Telefon-Jasser» am Tisch sitze.

Auch Dani Müller, der Jass-Schiedsrichter aus der Ostschweiz, werde bei «Top Jass» mit am Tisch sitzen. Gespielt würden drei Runden offener Differenzler. Wer am Schluss am wenigsten Differenzpunkte hat, gewinne und werde zum «Top Jasser» gekürt. Alle Teilnehmer erhalten tolle Preise.

Die Aufzeichnungen zur neuen Sendung beginnen im August. Ausgestrahlt werde die erste Staffel ab dem 16. September, jeweils am dritten Montag des Monats. (pd/log)