Ringier | CH Media: Murat-Yakin-Interview sorgt für Verwirrung

«Der Blick wie auch CH Media haben heute das exakt gleiche Interview mit Murat Yakin abgedruckt. 1:1 der gleiche Text», bemerkte ein aufmerksamer persoenlich.com-Leser. «So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Tatsächlich veröffentlichten beide Publikationen am Donnerstag ein Interview mit Fussball-Nationaltrainer Murat Yakin, der auf Mallorca in den Ferien weilt. Trotz unterschiedlicher Aufmachung und Einleitung waren die Fragen und Antworten identisch. Das Blick-Interview wurde von Sportchef Emanuel Gisi und Fotograf Benjamin Soland gezeichnet, während das Interview in der Aargauer Zeitung von Sportchef François Schmid-Bechtel geführt wurde – mit einem Bild von Blick-Fotograf Soland.

Auf Nachfrage von persoenlich.com erklärten beide Medienhäuser die Situation ähnlich. «Wie die Blick-Sportredaktion hatte auch CH Media für ein Interview mit Murat Yakin am Montag nach der EM angefragt und eine Zusage für einen exklusiven Termin in seinen Ferien erhalten», erläuterte Ringier-Sprecher Michele Paparone. «Aus zeitlichen Gründen war der gemeinsame Termin Teil der Abmachung.»

CH-Media-Sprecher Lino Bugmann ergänzte: «Gemeinsame Interviewtermine im exklusiven Rahmen kommen hin und wieder vor. Gerade dann, wenn es die zeitlichen Umstände nicht anders zulassen.»

Auf die Frage, warum diese Situation für die Leserschaft nicht transparent gemacht wurde, antworteten beide Sprecher, es handle sich um ein normales Interview in exklusivem Rahmen – «und nicht etwa um ein Gespräch im Rahmen einer Medienrunde oder einer Pressekonferenz».

Auch eine Pressekonferenz mit Murat Yakin wurde am Montagnachmittag durchgeführt. Dabei gab der Schweizerische Fussballverband (SFV) die Unterzeichnung eines neuen Zweijahresvertrags mit dem Nati-Trainer bekannt. 40 Medienschaffende nahmen an dem Videocall teil, zu dem sich Yakin von Mallorca aus zuschaltete, so der SFV gegenüber persoenlich.com.

Der SFV stellt in seinem Medienmonitoring fest, dass Journalistinnen und Journalisten in der Regel kenntlich machen, wenn sie ein Gespräch während einer Pressekonferenz oder eines Roundtables aufzeichnen und in Interviewform veröffentlichen.