BauernZeitung: Muriel Willi leitet Zentralschweizer Redaktion

Publiziert am 01.07.2026

Die BauernZeitung hat die Leitung ihrer Redaktion Zentralschweiz neu besetzt. Muriel Willi übernimmt per 1. Juli die Verantwortung für die regionale Berichterstattung in der Zentralschweiz. Sie folgt auf Josef Scherer, der Ende Jahr in den Ruhestand tritt. Nach seiner Tätigkeit beim Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband wechselte er 1994 zur BauernZeitung, wo er während mehr als 30 Jahren die Entwicklung der Publikation mitprägte.

Muriel Willi war zuletzt in der Kommunikation von Agroscope tätig. Zuvor arbeitete die gebürtige Luzernerin als Redaktorin der TierWelt für die Schweizer Agrarmedien AG und schrieb in den vergangenen Jahren als freie Journalistin für verschiedene Medien in den Bereichen Landwirtschaft und Pferdesport. Bis Ende Jahr erfolgt die Einarbeitung in Zusammenarbeit mit ihrem Vorgänger.

Peter Neumann, CEO der Schweizer Agrarmedien AG, dankte Scherer für sein langjähriges Engagement und bezeichnete Willi als erfahrene Journalistin, die das Unternehmen und die Leserschaft durch ihre frühere Tätigkeit bei der TierWelt bereits gut kenne. Willi selbst erklärte, sie freue sich darauf, über das landwirtschaftliche Geschehen ihrer Herkunftsregion zu berichten und sich bei der Weiterentwicklung der BauernZeitung einzubringen. (pd/spo)