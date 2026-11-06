Canal B: Programm um drei Magazine erweitert

Publiziert am 06.11.2026

Das Hockeymagazin «Stammtisch», auf Französisch «La Stammtisch», erscheint wöchentlich und begleitet die Saison des EHC Biel mit Gästen aus dem Team und einem Experten. Die Sendung wird im Wochenrhythmus abwechselnd auf Deutsch und auf Französisch moderiert. Sie läuft auf beiden Kanälen und wird auf dem anderssprachigen Kanal untertitelt.

«Capsule B» widmet sich einmal im Monat Gesundheitsthemen und wird parallel auf Deutsch und Französisch ausgestrahlt. Die erste Folge lief am 3. November. Ab dem 11. November folgt «Un jour, un savoir» zu Weiterbildung und beruflicher Neuorientierung, nur auf Französisch. Die Magazine laufen jeweils nach der täglichen Newssendung und werden von regionalen Partnern mitfinanziert.

Canal B ist seit dem 1. Juli auf Sendung und hat die Konzession von TeleBielingue übernommen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)