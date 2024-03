Verlag Equi-Media: Nachfolge für PferdeWoche ist geregelt

Die Verlag Equi-Media AG, Herausgeberin der PferdeWoche, ist nach dem Tod des Inhabers Christian Jaques Anfang November 2023 in den Besitz seiner vier Kinder übergegangen. Bereits vor dem Ableben hatte der Verleger die Nachfolgeregelung in Angriff genommen, konnte diese jedoch aufgrund seiner fortgeschrittenen Krankheit nicht mehr selbst abschliessen.

Nach einer gesetzlichen Wartefrist konnte die Nachfolge nun geregelt werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Verlag Equi-Media gehe per sofort durch ein Management-Buy-out in den Besitz der langjährigen Redaktionsmitarbeiter Sascha P. Dubach (Chefredaktor) und Florian Brauchli (Stv. Chefredaktor) über. Damit sei die Zukunft der seit 1997 wöchentlich erscheinenden PferdeWoche und deren Mitarbeiter langfristig gesichert. Gegenüber Kunden und Partnern ändert sich laut Mitteilung nichts.

«Wir sind äusserst froh, mit den beiden langjährigen Mitarbeitern die ideale Nachfolgelösung gefunden zu haben, die das Werk unseres Vaters in seinem Sinn und Geist weiterführen werden», wird Sohn Philippe Jaques zitiert. Er leitete den Verlag interimistisch. «Wir setzen auf Kontinuität und werden die PferdeWoche wie gewohnt weiterführen, gleichzeitig aber auch in den digitalen Bereich investieren und diesen sukzessive ausbauen», ergänzt Chefredaktor Dubach.

Wie es weiter heisst, wurde per 1. April 2024 ein neues Domizil gefunden. Der Verlag Equi-Media zieht von Volketswil nach Fehraltorf um. (pd/cbe)