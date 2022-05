20 Minuten: Neue Faktencheck-Taskforce gegründet

von Christian Beck

20 Minuten hat neu eine interdisziplinäre Faktencheck- und Video-Verfikations-Taskforce. Geleitet wird diese von Fee Anabelle Riebeling, Wissensredaktorin und Expertin der 20-Minuten-Gruppe für Recherche. Das Team befindet sich noch im Aufbau. Dabei sind bislang Sonja Mulitze von der Video & Photo Agency, Jan Derrer von der Videoproduktion oder Tobias Bolzern aus dem Ressort Digital.

Seit der Coronapandemie hat 20 Minuten explizite Faktenchecks verstärkt. «Bei den Corona-Faktenchecks lag der Fokus auf inhaltlichen Aspekten. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist die visuelle Ebene hinzugekommen», so Riebeling gegenüber persoenlich.com. «Als meistgenutztes Medium in der Schweiz stehen wir speziell in der Verantwortung, dass wir nur geprüfte Informationen weitergeben. Dieser Verantwortung wollen wir mit der Taskforce nachkommen – auch über den Krieg hinaus.»

In der Taskforce würden verschiedene Fähigkeiten zusammengebracht. Verifikation sei Teamwork. «Wir setzen unseren Menschenverstand ein und nutzen technische Online-Tools, die uns die Überprüfung erleichtern», so Riebeling weiter. Für die 20-Minuten-Redaktion habe sie ein Manual erstellt, das einfachere und schnell anwendbare Tools und Tricks sowie Hinweise auf mögliche Fallstricke enthalte. So können Journalistinnen und Journalisten selbst schon erste Schritte zur Verifikation unternehmen und grob aussieben. Riebeling: «Die kniffligen Fälle landen dann bei uns in der Taskforce.»