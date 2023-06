Mobilität: Neue Informationsquelle rund ums Auto

Im Fokus von Streetlife steht der motorisierte Individualverkehr. «Wir wollen zur unverzichtbaren Informationsquelle für Autofahrende werden», wird Geschäftsführer Raffaele Sutter in einer Medienmitteilung zitiert.

In der Redaktion in Zürich-Altstetten arbeiten sechs Personen unter der Leitung von Chefredaktorin Silvana Guanziroli. «Wir recherchieren hartnäckig, ohne Berührungsängste. Gerade beim Individualverkehr gibt es definitiv mehr als nur eine Betrachtungsweise. Und wir wollen sie alle zeigen», so Guanziroli.



«Freude und Frust teilen»

Bei Streetlife spiele die Community eine wichtige Rolle, teilt das Unternehmen mit. Die Social-Media-First-Strategie basiert auf dem Ausbau der direkten Interaktion. Themen werden diskutiert, Lesende bringen sich ein. Auch auf der Webseite, die ohne Bezahlschranke auskommt. «Verkehrsteilnehmende sollen bei uns ihre Freude aber auch ihren Frust teilen können. Mit diesem Austausch bleiben unsere Inhalte relevant», wird Raffaele Sutter zitiert. (pd/nil)