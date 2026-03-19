SRF: Neue Korrespondenten für Zürich Schaffhausen

Publiziert am 19.03.2026

Zusammen mit Mirjam Fuchs bilden Dominik Steiner und Andrea Thurnherr das neue Korrespondenten-Team der Regionalredaktion Zürich Schaffhausen. Beide arbeiten in einem Teilzeitpensum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 30-jährige Thurnherr studierte Kommunikation mit Vertiefung in Journalismus und Unternehmenskommunikation an der ZHAW. Seit Januar 2022 ist sie als Inlandredaktorin bei SRF News für Sendungen wie «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz aktuell» im Einsatz. «Die Region Zürich bietet die ganze Vielfalt an spannenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen», so Thurnherr. Besonders freue sie sich darauf, «der Schweiz mein Zuhause – die Grenzregion Schaffhausen – näherzubringen».

Der 41-jährige Steiner schloss sein Masterstudium in Soziologie, Politikwissenschaft und Deutscher Literaturwissenschaft an der Universität Zürich ab. Von 2014 bis 2021 war er als Redaktor, Moderator und Produzent beim «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» tätig, seit Oktober 2021 arbeitet er als Zürich-Korrespondent. «Zürich ist mehr als Bankenplatz und Bahnhofstrasse. Als TV-Korrespondent möchte ich auch die weniger bekannten Facetten dieser pulsierenden Region beleuchten – in der Stadt wie auch in der Region», wird Steiner zitiert. (pd/cbe)