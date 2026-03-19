SRF: Neue Korrespondenten für Zürich Schaffhausen

Zusammen mit Mirjam Fuchs bilden Dominik Steiner und Andrea Thurnherr das neue Korrespondenten-Team der Regionalredaktion Zürich Schaffhausen. Beide arbeiten in einem Teilzeitpensum, wie es in einer Mitteilung heisst.
Die 30-jährige Thurnherr studierte Kommunikation mit Vertiefung in Journalismus und Unternehmenskommunikation an der ZHAW. Seit Januar 2022 ist sie als Inlandredaktorin bei SRF News für Sendungen wie «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz aktuell» im Einsatz. «Die Region Zürich bietet die ganze Vielfalt an spannenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen», so Thurnherr. Besonders freue sie sich darauf, «der Schweiz mein Zuhause – die Grenzregion Schaffhausen – näherzubringen».