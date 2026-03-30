Media Forward Fund: Neue Medienförderung für die Romandie

Publiziert am 30.03.2026

Die neue Initiative wurde am Montag in den Räumlichkeiten der Radio Télévision Suisse (RTS) in Genf vor rund 75 Vertreterinnen und Vertretern aus Medien, Stiftungen, Politik und Zivilgesellschaft vorgestellt.

Vorgesehen sind zwei Förderformate, wie es in einer Medienmitteilung des Media Forward Fund heisst: Mit «Launch Grants» von bis zu 125'000 Franken pro Organisation und Jahr sollen neue Medienangebote, Formate oder Erlösquellen für den Westschweizer Markt entwickelt werden. Die ersten Ausschreibungen sind für September 2026 und Februar 2027 geplant.

«Strategy Grants» für bestehende Angebote folgen ab Februar 2028. Teilnahmeberechtigt sind gemeinwohlorientierte Medienorganisationen mit Hauptsitz in der Schweiz, die journalistisch auf Französisch und mit Fokus auf die Romandie berichten. (pd/nil)