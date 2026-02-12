CH Media: Neue Struktur bei Radio und TV

Publiziert am 12.02.2026

Giulia Cresta wird per sofort Leiterin Digital & Audience Development bei CH Media. Sie arbeitet seit 2018 für CH Media und war zuletzt seit 2024 als Leiterin Programmgestaltung Radio tätig. In ihrer neuen Position verantwortet sie die digitale Weiterentwicklung, Social Media und KI-Projekte für alle Radiostationen und Regional-TV-Sender, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Roman Unternährer übernimmt ebenfalls per sofort die Leitung Radio. In dieser Funktion führt er sowohl die Regionalradios als auch die ausschliesslich digital verbreiteten nationalen Radiosender von CH Media. Unternährer ist seit 2001 im Unternehmen tätig, zuletzt als Leiter Radio Regional.

Beide berichten an Nicola Bomio, der im November 2025 die Leitung TV Regional und Radio übernommen hat. Bomio ist seit 2016 bei CH Media und war zuvor Leiter Radio. Er verantwortet die Geschäftsführung und strategische Weiterentwicklung der Radios und regionalen Fernsehsender.

«Digitale Entwicklungen verändern Radio und Fernsehen kontinuierlich. Wir wollen unsere Sender stärken und gezielt auf die Bedürfnisse unseres Publikums und des Werbemarkts im digitalen Raum ausrichten», wird Nicola Bomio in der Mitteilung zitiert.

Die regionalen Fernsehsender führen weiterhin Dominique Lammer und TV-Chefredaktor Oliver Steffen in einer Co-Leitung. Sabrina Mock-Marty bleibt für Marketing und Events zuständig. Organisatorisch sind die Sender dem Unternehmensbereich Regionale Elektronische Medien (REM) + Watson unter Florian Wanner zugeordnet. (pd/cbe)