Publiziert am 05.12.2024

In seiner neuen Videokolumne zeigt Ex-Bachelor Rafael Beutl Nerven und nimmt kein Blatt vor den Mund. Unter dem Titel «Beutl motzt» stürzt sich der 39-Jährige für Streetlife ins Verkehrsgetümmel und demonstriert, was er als Autofahrer alles erlebt. In der ersten Folge geht es um die Parkplatz-Situation in Zürich.

«Das treibt mich regelmässig in den Wahnsinn. Erst recht, wenn ich mehr Zeit für die Parkplatzsuche aufwenden muss, als ich bei meinen Freunden verbringe. Da muss doch mal jemand Klartext sprechen», so Beutl laut der Mitteilung.



Die Kolumne startet am Freitag und wird künftig monatlich ausgestrahlt, wie Streetlife schreibt. «Dieses Format bringt die Sorgen und den Frust unserer autofahrenden Leserschaft auf den Punkt», sagt Silvana Guanziroli, Chefredaktorin und Geschäftsleitungsmitglied. Beutl sei beruflich viel mit dem Auto unterwegs, sein Ärger sei authentisch. (pd/wid)