Am 1. April übernimmt Mario Timbal offiziell die Leitung des Tessiner Fernsehens Radiotelevisione svizzera (RSI). Das teilte RSI am Samstag mit. Er löst damit Maurizio Canetta ab, der am 30. April in den Ruhestand geht (persoenlich.com berichtete).

Der 43-jährige Timbal, der im vergangenen Dezember vom SRG-Verwaltungsrat an die Spitze von RSI gewählt wurde (persoenlich.com berichtete), wird bereits am 1. März in das Unternehmen eintreten. Den ersten Monat werde er aber in der SRG-Geschäftsleitung in Bern verbringen, um sich mit den wichtigsten strategischen Themen vertraut zu machen und die Kontakte zu den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung zu vertiefen, heisst es in der Mitteilung.

Der in Locarno geborene Mario Timbal arbeitete als Journalist beim Corriere del Ticino und war ab 2009 in verschiedenen Positionen beim Filmfestival Locarno tätig. 2017 übernahm er die operative Leitung der Kulturstiftung Luma im südfranzösischen Arles. (sda/lom)