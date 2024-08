Publiziert am 23.08.2024

Der im April 2022 lancierte Podcast «Anderi Liga» bekommt mit Sven Forster einen neuen Host, wie es in einer Mitteilung heisst. Forster tritt damit in die Fussstapfen von Tobias Wedermann, der den Fussball Podcast in seiner Rolle als 20 Minuten-Sportchef im April 2022 lanciert hat und 20 Minuten auf Ende August verlässt (persoenlich.com berichtete).

Im wöchentlich erscheinenden Podcast diskutieren Sven Forster und Fussball-Journalist Fabian Ruch über Themen rund um den Schweizer und internationalen Fussball, welche die Fussballfans bewegen. Zusätzlich sind auch regelmässig prominente Persönlichkeiten aus dem Fussball-Business zu Gast.







Sven Forster übernimmt auf den 1. September das Zepter als Leiter des Sportressorts von 20 Minuten (persoenlich.com berichtete). Er stiess bereits 2018 als Newsjournalist zu 20 Minuten. 2021 wechselte er ins Sportressort. Anfang 2024 wurde er zum stellvertretenden Ressortleiter befördert und ist zudem auch als Blattmacher im Einsatz. Davor war der Absolvent der Ringier Journalistenschule beim Blick und Rahmen seiner Ausbildung als Volontär für das ZDF in New York tätig.

Fabian Ruch schreibt für die Neue Zürcher Zeitung, ist Schweizer Korrespondent für das deutsche Fussballmagazin Kicker, Chefredaktor des Frauensport-Magazins Sportlerin und war zuvor 22 Jahre lang als Sportjournalist bei der Berner Zeitung tätig.

«Ich freue mich sehr, dass Sven Forster zusammen mit Fabian Ruch die Erfolgsgeschichte unseres Fussball-Podcasts weiterschreiben wird. Ein erfahrenes Experten-Duo, das den Fussball-Fans in der Schweiz weiterhin einen anderen Blick auf die Fussballwelt bieten wird», wird Désirée Pomper, Chefredaktorin von 20 Minuten, in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)