Publiziert am 22.04.2025

Das Zürcher Stadtmagazin Tsüri.ch erweitert sein Angebot ab Dienstag mit einem neuen journalistischen Format. Der «Wohnbrief» erscheint künftig jeden Dienstagmorgen und befasst sich mit der Wohnungsnot in Zürich. Inhaltlich umfasst der «Wohnbrief» Reportagen, persönliche Geschichten, Interviews und Informationen zu Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt.

«Die Wohnkrise ist seit längerem unser Hauptfokus in der redaktionellen Arbeit», wird Simon Jacoby, Chefredaktor von Tsüri.ch, in einer Mitteilung zitiert. «Mit dem neuen Wohnbrief geben wir diesem Thema ein eigenes Format und wollen so eine neue Community aufbauen.»

Der Newsletter wird vom Media Forward Fund über den Förderverein von Tsüri.ch finanziell unterstützt. Laut Jacoby sind solche Formate ein wichtiger Pfeiler für die Zukunft: «Formate wie der Wohnbrief sind für uns ein Weg, langfristig journalistisch unabhängig arbeiten zu können. Und sie helfen uns, mit unserer Community im direkten Austausch zu bleiben.»

Das Stadtmagazin setzt bei seiner Publikationsstrategie stark auf Newsletter. Neben dem neuen «Wohnbrief» bietet Tsüri.ch bereits das tägliche «Züri Briefing», den wöchentlichen «Tsüritipp» sowie das «Gemeinderats-Briefing» an. Insgesamt verzeichnet das Medium rund 20'000 Newsletter-Abonnenten. (pd/cbe)