CNN Money Switzerland: Neuer stellvertretender Chefredaktor

CNN Money Switzerland passt seine Chefredaktion für die nächste Entwicklungsphase an, wie es in einer Mitteilung heisst. Andreas Schaffner wird stellvertretender Chefredaktor und Frédéric Lelièvre im Rahmen dieser Funktion ergänzen. Das Studio in Gland werde in naher Zukunft ein integraler und wichtiger Bestandteil der täglichen Produktion von CNNMoney Switzerland sein. Deshalb übernimmt Lelièvre die strategische und produktionstechnische Verantwortung in der Westschweiz und soll wie bis anhin die Berichterstattung aus der Romandie sicherstellen. Schaffner wird für die Redaktion und Produktion in Zürich verantwortlich zeichnen. Die Chefredaktion setzt sich damit neu aus drei Mitgliedern zusammen. Chefredaktor Urs Gredig werde sich verstärkt auf die strategische Entwicklung der Inhalte, die langfristige Planung und die Entwicklung der Marke in der Schweizer Medienlandschaft konzentrieren.

Der bisherige Senior Producer beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit Wirtschaftsthemen und der Schweizer Wirtschaft. Er arbeitete als Reporter sowie in leitenden Funktionen für die Wochenzeitung Cash, das Schweizer Fernsehen (SRF), die «Blick» und «Aargauer Zeitung»/«Schweiz am Wochenende». Bei SRF war er Teil des Teams, das das Geschäftsprogramm «ECO» lancierte und mehrere Dokumentarfilme produzierte, wie zum Beispiel «Wir kaufen uns die Welt» über den Rohstoffhandel in der Schweiz. Im Jahr 2009 erhielt er eine Auszeichnung für die Berichterstattung über die Finanzkrise in einem Sonderbericht für «ECO». Schaffner ist in Venezuela und Hongkong aufgewachsen und hat an der Universität Basel Jura studiert sowie am MAZ in Luzern ein Nachdiplomstudium in Journalismus absolviert. (pd/maw)