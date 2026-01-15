CNBC DACH: Neuer Wirtschaftskanal startet 2027

Publiziert am 15.01.2026

CNBC expandiert in den deutschsprachigen Raum und lanciert zusammen mit der C-DACH Business News Holding GmbH einen Wirtschafts- und Finanznachrichtendienst für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Plattform kombiniert globale Kapitalmarktberichterstattung mit regionalem Fokus, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Vorgesehen ist ein eigener TV-Kanal mit exklusiven und auf die DACH-Region zugeschnittenen Inhalten. Zusätzlich werden Inhalte über digitale Kanäle, soziale Medien und Printmedien publiziert sowie Live-Events veranstaltet. Der Start ist für Anfang 2027 geplant, vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Wettbewerbsbehörden.

Die redaktionellen Aktivitäten werden laut Mitteilung aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert, ergänzt durch geplante Standorte in Berlin und München. Gesellschafter der in Wien ansässigen Holdinggesellschaft sind der österreichische Unternehmer Alexander Schütz, Benjamin Lakatos (Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender der MET Group) und der Medienunternehmer Rusmir Nefic. Nefic übernimmt die Funktion als CEO von CNBC DACH. (pd/cbe)