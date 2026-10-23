L’Agefi: Erste Print-Sonderausgabe auf Deutsch

Die Wirtschafts- und Finanzzeitung L’Agefi, mit Sitz in Echandens, neben Lausanne, will die anderen Sprachregionen erobern. Bereits seit einem Jahr sind die namentlich gezeichneten Artikel neben Französisch auch auf Deutsch, Italienisch und Englisch verfügbar. Nun geht das Medienhaus einen Schritt weiter.

Neu ist die gesamte Infrastruktur der Website auf Deutsch verfügbar, wie Chefredaktor Jonas Follonier auf Anfrage schreibt. Dazu gibt es neue Funktionen für alle Sprachen, wie Audiolesen und Kurzfassungen. Die Leserschaft kann das Angebot für Deutsch, Italienisch oder Englisch abonnieren.

Die Angebotserweiterung beschränkt sich nicht auf den digitalen Bereich. Am Freitag ist erstmals eine Print-Sonderausgabe auf Deutsch erschienen. Das vierseitige Heft zieht eine Zwischenbilanz der Legislaturperiode ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2027. Im Zentrum der Ausgabe steht ein Vergleich: Sie stellt die wirtschaftspolitischen Grundsätze der bürgerlichen Parteien ihren Abstimmungsverhalten und den eingegangenen Kompromissen gegenüber. Behandelt werden Staatsausgaben, Steuern, Regulierung und Freihandel. Wirtschaftsbeobachter und Parlamentarier verschiedener Parteien beurteilen laut Mitteilung die bisherigen Fortschritte, Widersprüche und ausstehenden Reformen.

Mehr Sonderausgaben sollen folgen

Mehrere tausend Exemplare wurden kostenlos an Unternehmen, die Bundesversammlung und verschiedene Institutionen verteilt, so Follonier. Die Ausgabe wurde auch der aktuellen französischen Tagesausgabe beigelegt. Das E-Paper kann auf agefi.com abgerufen werden – sofern man über ein kostenloses Login verfügt.

«Mit dieser Publikation bekräftigt L’Agefi ihren Anspruch, Brücken über die Sprachgrenzen hinweg zu schlagen», schreibt das Medienhaus, das 1950 in Zürich gegründet wurde, in einer Mitteilung. Regelmässige Veröffentlichungen dieser Art seien geplant, wie Follonier erklärt. Zuerst warte man auf das Feedback zu dieser Aktion, um die Modalitäten festzulegen.