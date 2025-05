QuaJou: Neues Co-Präsidium gewählt und Vorstand erweitert

Medienpolitik

Pietro Supino fordert weniger Geld für SRG

In einem Meinungsbeitrag in seinen Tamedia-Titeln spricht sich der TX-Verleger für ein komplementäres Mediensystem aus, wo die SRG nur das leistet, was Private nicht anbieten. Der Service-public-Auftrag liesse sich so mit 200 Franken Gebühren pro Haushalt bewältigen.