Qultur: Neues digitales Magazin geht online

Bereits vor einem halben Jahr sei die Idee entstanden, etwas eigenes Journalistisches auf die Beine zu stellen. Nach vielen intensiven Arbeitsstunden und unzähligen Gesprächen mit dem seinen Partnern Gilbert Piaser und Marcus Duff, sei jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen, das «Baby» der Öffentlichkeit vorzustellen.

Das Magazin «Qultur», das am Samstag online gehen soll, lebt laut Mitteilung «durch zeitlose Hintergrundgeschichten aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, welche oftmals im schnelllebigen Tagesjournalismus auf der Strecke bleiben». Ganz wichtig sei den Machern, dass Qualität vor Quantität komme und der Leserschaft ein alternatives Programm geboten werde, welches sich «stark vom Einheitsbrei von Agenturmeldungen» unterscheide.

Von Menschen für Menschen

«Einer der Hauptgründe, weshalb ich Journalist geworden bin, ist die Faszination für die Menschen und ihre Geschichten», wird Imhof in der Mitteilung zitiert. Durch dieses ehrliche Interesse an Lebenswegen sei es ihm auch geglückt, einige spannende Charaktere für das Schreiben bei «Qultur» zu begeistern. Durch den wilden Mix aus weiblichen und männlichen Schreibenden aus Graubünden, St. Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein entstehe eine kreative Ausgewogenheit, die auch Meinungen zu lasse und immer wieder für spannende Blicke über den Tellerrand hinaus sorge.

Es gebe auf der Webseite aber nicht nur geschriebene, sondern auch gefilmte und gesprochene Beiträge, die zusätzlich für Spannung sorgen werden.

Ein qulturelles Familienfest zum Start

«Meine Begeisterung für ‹Qultur› ist mit den Jahren immer mehr gewachsen», so der seit Ende März freischaffende Journalist Imhof. Auch wenn das Schreiben von neuen Liedern und seine eigene Musik im Moment hintenanstehen müssen, freue er sich doch jedes Mal erneut darauf für die beiden Zeitungen «Liechtensteiner Vaterland» und «Werdenberger & Obertoggenburger» kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und darüber zu berichten.

Genau diese Faszination für Kunst in all ihren Facetten und das kreative Schaffen wolle er und sein Team mit dem «Qulturtag» auch an die nächste Generation weitergeben. Darum werde es in Chur nicht nur Programmpunkte für Erwachsene geben, sondern auch den Kindern werde einiges geboten. Ein grosses Ziel der Macher des Gratismagazins sei, mit dem Fest möglichst viele Kunstformen am selben Tag und Ort der Öffentlichkeit näher zu bringen.

Das Programm des «Qulturtages» vom Samstag, 1. Juni, finden Sie hier. (pd/cbe)