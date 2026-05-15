Publiziert am 15.05.2026

Die Medienart Gruppe lanciert mit der «Gesundheit Sprechstunde» ein Schweizer Gesundheitsmagazin, das zweimal jährlich als Beilage in Annabelle und Zeitlupe erscheint und damit laut eigenen Angaben über 200'000 Leserinnen und Leser erreicht.

Chefredaktor und medizinischer Leiter ist der praktizierende Hausarzt Markus Meier, als stellvertretender Chefredaktor und Blattmacher fungiert Jean-Pierre Ritler. Die Gesundheit Sprechstunde GmbH, die im Januar 2026 gegründet wurde, gehört Meier, Daniel Würsch sowie der Medienart Group AG mit Valentin Kälin und Jürg Rykart. Letztere verantwortet Verlag, Distribution und Vermarktung.

Der Name ist kein Zufall – aber auch keine direkte Anlehnung an Vorgänger. Bereits 1998 lancierte Ringier ein Magazin unter dem gleichen Titel, das in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen SRF-Fernsehsendung entstand und später eingestellt wurde. Kälin sagt dazu auf Anfrage von persoenlich.com: «Der Begriff ‹Sprechstunde› ist bis heute stark im medizinischen Alltag verankert – etwa beim Hausarzt oder im Spital – und steht sinnbildlich für persönliche Beratung, Orientierung und medizinische Kompetenz. Genau dafür soll auch die neue ‹Gesundheit Sprechstunde› stehen.» Die neue GmbH mit eigener Redaktion und eigenem Gesellschafterkreis habe inhaltlich nichts mit den früheren Formaten zu tun.

Das Magazin setzt laut einer Mitteilung auf verständlich aufbereitete medizinische Inhalte zu Krankheitsbildern, Prävention, Therapien und Orientierung im Gesundheitssystem. Ergänzt wird das Printangebot durch die digitale Plattform gesundheit-sprechstunde.ch. Die erste Ausgabe ist am Freitag erschienen. (pd/cbe)