SRF: Neues Gesundheitsmagazin auf YouTube

Seit Anfang 2022 ist das neukonzipierte «Puls» linear auf dem Sender und beinhaltet neben dem «Puls»-Chat auch das Digital-First-Format «Puls kompakt», das auf den Social-Media-Kanälen von SRF News und auf dem Webportal «SRF Wissen» regelmässig ausgespielt wird (persoenlich.com berichtete).

Nun lanciert SRF mit «Puls Check» laut Mitteilung ein weiteres Wissensformat – speziell konzipiert für junge Menschen. Willi Balandies und Afreed Ashraf, zwei Medizinstudenten, gehen in acht- bis zwölfminütigen Videos auf Gesundheits- und Wellness-Themen ein, die die Community beschäftigen oder interessieren. So kläre das Format beispielsweise über verbreitete Irrtümer und Mythen auf und zeige anhand eines Faktenchecks, was wirklich helfe. Die zwei Studenten starten in der ersten Folge mit dem Alkoholkonsum und dessen Konsequenz für den Körper. In den nächsten Folgen gehen sie auf die Themen Opiate und Matetee ein.

Eine gekürzte Version der Videos ist regelmässig jeweils auch in der Sendung «Puls» auf SRF 1 zu sehen, wie es weiter heisst.

Angesprochen seien Menschen zwischen 25 und 34 Jahren. Sie würden «vertiefende Informationen» rund um Gesundheits- und Wellnessthemen aus ihrem Alltag erhalten – Mythen würden aufgeklärt, Tipps an die Hand gegeben.

Durch einen Ausschreibungsprozess hat SRF laut eigenen Angaben mit Afreed Ashraf und Willi Balandies zwei Medizinstudenten gefunden, die nicht nur das nötige Wissen mitbringen würden, sondern auch Teil der Zielgruppe des YouTube-Hubs seien. (pd/tim)

«Puls Check» erscheint ab Mittwoch, 12. Oktober 2022, alle zwei Wochen auf dem YouTube-Hub «SRF Wissen».