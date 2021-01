Pflanzenfreund: Neustart nach 121 Jahren

Ab März 2021 wird der Pflanzenfreund neu in der ganzen Deutschschweiz an 3500 Verkaufspunkten erhältlich sein, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Begleitet werde die Lancierung von einer umfassenden Onlinepräsenz, um den Leserinnen und Lesern weiterführende Informationen in Form von Texten, Fotos, Videos und Podcasts anzubieten.

Die Ausweitung sei ein weiterer Schritt in der neuen Verlagsstrategie des Magazins. «Mit dem neuen Pflanzenfreund bieten wir fundierten – auch kontroversen – Lesestoff zu grünen Themen», lässt sich der neue Verlagsleiter Jean-Pierre Ritler zitieren. «Nach einem inhaltlichen und optischen Relaunch im Sommer 2019 hat sich das ehemalige Kundenmagazin zu einem eigenständigen Gartenmagazin weiterentwickelt.» Inzwischen zählt der Pflanzenfreund rund 15’0000 verkaufte Exemplare. Mit dem Gang an die Einzelverkaufsstellen soll diese Zahl weiter gesteigert werden.

Erstmals herausgegeben wurde der Pflanzenfreund vor 121 Jahren, vom Urgrossvater des heutigen Verlegers Erwin Meier-Honegger, Co-Geschäftsführer des Garten-Centers Meier in Dürnten. Der Urenkel setzt sich laut Mitteilung leidenschaftlich für seinen Berufsstand ein, pflegt aber auch einen kritischen Blick auf seine Branche. Mit dem neu konzipierten Pflanzenfreund habe er ein Medium geschaffen, in dem er andere Standpunkte zulasse – und seine eigenen – differenziert und mit einer Prise Humor kommunizieren könne. «Dazu gehört, dass wir auch unbequeme Gartenthemen wie Torfabbau oder die Grenzen der Pflanzenzucht ansprechen und sie hinterfragen», sagt Chefredaktorin Tanja Keller.

Zur «Biodversität», zum inhaltlichen Reichtum des Magazins, tragen erfahrene Autoren und Gartenjournalistinnen bei. Für die Umsetzung der Strategie sorgt Verlagsleiter Jean-Pierre Ritler, der früher Ringier Vietnam leitete und Geschäftsführer von Annabelle sowie dem Weinmagazin Merum war. Der Onlineauftritt und die Social-Media-Kanäle werden von Andrea Rid bespielt, einer Online Communications Managerin und Storytellerin. Für den Anzeigenverkauf ist neu Olaf Aperdannier und sein Team bei KünzlerBachmann in St. Gallen verantwortlich.

«Nachfolgende Generationen können nur dann in einer funktionierenden Natur leben, wenn sie auch selbst für deren Erhalt sorgen. Voraussetzung dafür ist, die natürlichen Zusammenhänge zu verstehen und dafür Verantwortung zu übernehmen», ist Verleger Erwin Meier überzeugt. Unterschiedliche Meinungen zu reflektieren und unabhängig zu berichten, betrachtet er deshalb als Kernaufgabe des Magazins. (pd/lol)