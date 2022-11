SRF: News-Flagschiffe bald aus neuem Studio

Seit Frühling 2020 werden die Inhalte für die tagesaktuellen TV-Newssendungen «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und «10 vor 10» sowie digitale Inhalte von «SRF News» im neuen News- und Sportcenter (NSC) erarbeitet. Seit November 2021 werden zudem die Sendungen «Schweiz aktuell», «SRF Börse» und seit Juni 2022 auch die «Tagesschau» am Mittag sowie «SRF News Spezial» direkt aus dem Herzen des Newsrooms gesendet (persoenlich.com berichtete).

Alle Sendungen von SRF News unter einem Dach

Am 14. November 2022 begrüssen Florian Inhauser und Bigna Silberschmidt das Publikum der «Tagesschau»-Hauptausgabe sowie von «10 vor 10» aus einem neuen Studio, wie SRF mitteilt. Dann nämlich nimmt SRF die neue Studiofläche im Erdgeschoss des News- und Sportcenters in Betrieb. Somit werden die meisten Sendungen von SRF News im neuen News- und Sportcenter produziert – ein weiterer Schritt in der Inbetriebnahme der gesamten Anlage.

Mit der Gestaltung der neuen Studios will SRF laut eigenen Angaben «noch mehr Authentizität und Nähe schaffen». Auf Formenvielfalt und überladene Gestaltungselemente sei bewusst verzichtet worden, um den Fokus noch stärker auf den Inhalt der Sendungen zu legen. Die Medienwand im Hintergrund ermögliche es, Inhalte mit aussagekräftigen Bildern zu illustrieren. Bei der Farbgestaltung habe man sich an den bisherigen Studios orientiert. Auch die Sendungslogos, Einblender sowie das Intro und Outro der Sendungen bleiben unverändert.

Die «Tagesschau»-Hauptausgabe und «10 vor 10» bleiben gemäss Mitteilung nicht die einzigen Sendungen, die von der neuen Studiofläche gesendet werden. Voraussichtlich im Frühling 2023 werde auch «Gesichter & Geschichten» auf den neuen Studioflächen produziert. Weitere Sendungen wie beispielsweise «Eco Talk», «Wort zum Sonntag», «Sport live» sowie «SRF News Spezial» mit mehreren Gesprächsgästen werden ebenfalls folgen. Zudem werden im Hintergrund noch weitere technische Systeme ersetzt und ins NSC umgezogen. «Diese werden aber keinen sichtbaren Einfluss auf das Programm von SRF haben», wie es weiter heisst. (pd/tim)