Publiziert am 09.01.2026

20 Minuten schaltete am Freitag einen Banner mit dem Text «Nationale Schweigeminute» und dem Zusatz «Wir gedenken der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana».

Watson zeigte auf schwarzem Grund die Botschaft «In Gedenken an die Todesopfer und Verletzten von Crans-Montana».

Blick publizierte auf seinem Portal eine interaktive Kerze. Unter der Überschrift «Wir sind in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen von Crans-Montana» forderte das Portal die User auf: «Spende dein Licht im Moment der Trauer – 3 Sek. tippen und eine Kerze erscheint». Über 80'000 Kerzen wurden bis Freitag um 14 Uhr angezündet.

Um 14 Uhr läuteten schweizweit die Kirchenglocken, und die Bevölkerung wurde aufgerufen, innezuhalten und der Opfer zu gedenken.

Bei der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana sind in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen. 116 wurden verletzt. Der Bundesrat hatte zusammen mit den Schweizer Kirchen den 9. Januar zum nationalen Trauertag erklärt. (cbe)