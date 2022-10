SRF: Nicole Glaus steigt vom «Meteo»-Dach

Nach vierjähriger Tätigkeit als Meteorologin und Moderatorin bei «SRF Meteo» hat sich Nicole Glaus entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Sie wird das Unternehmen SRF per Anfang 2023 verlassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie werde eine Stelle als Umweltbeauftragte beim Schweizerischen Hängegleiterverband übernehmen.

«Es waren spannende und lehrreiche Jahre bei SRF. Bei ‹SRF Meteo› konnte ich meine Faszination für Wetter und Medien ausleben», wird Nicole Glaus zitiert. Redaktionsleiter Thomas Bucheli ergänzt: «Mit Nicole Glaus verlieren wir eine auch vom Publikum sehr geschätzte Meteorologin und Moderatorin sowie ein engagiertes Teammitglied.»

Nicole Glaus studierte an der Universität Bern am Oeschger Centre for Climate Change Research und schloss mit einem Master in Klimawissenschaften ab. Erste Medienerfahrung sammelte sie bei Radio Sunshine und bei 20 Minuten. Ihr Einstieg bei SRF erfolgte im Frühling 2015 im Rahmen eines Praktikums bei der «Rundschau» und bei «10 vor 10». Beim Nachrichtenmagazin war sie danach parallel zum Studium in der Redaktion tätig. Nach Abschluss ihres Studiums wechselte sie im Herbst 2018 zu «SRF Meteo», wo sie zur praktizierenden Meteorologin weiter ausgebildet wurde und danach sowohl als Prognostikerin für die Radio- und Online-Kanäle von SRF wie auch als Moderatorin für die Sendung «Meteo» eingesetzt wurde. Daneben erwarb sie privat auch die Lizenz zur Gleitschirmpilotin. Dieses Hobby macht die 33-jährige Bernerin nun zu ihrem neuen Beruf.

Wer die Nachfolge von Glaus im «Meteo»-Team antritt, ist noch nicht geklärt. Die offene Stelle als Medienmeteorologin oder Medienmeteorologe ist ausgeschrieben. (pd/cbe)