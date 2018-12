SRF: Nicole Glaus wird neue «Meteo»-Moderatorin

Für «SRF Meteo» steigt mit Nicole Glaus ein neues Gesicht aufs Dach, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Die 29-Jährige hat einen Master of Science in Climate Sciences und folgt als Moderatorin auf Thomas Kleiber, der SRF per Ende Oktober verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

Glaus studierte an der Universität Bern am Oeschger Centre for Climate Change Research und schloss mit einem Master in Klimawissenschaften ab. Erste Medienerfahrung sammelte sie bei Radio Sunshine und «20 Minuten». Ihr Einstieg bei SRF erfolgte im Frühling 2015 im Rahmen eines Praktikums bei der «Rundschau» und bei «10vor10». Beim Nachrichtenmagazin war sie danach parallel zum Studium bis heute in der Redaktion tätig.

Ab sofort arbeitet die 29-Jährige neu bei «SRF Meteo», erstellt Prognosen und tritt als Moderatorin auch die Nachfolge von Thomas Kleiber an. Dieser verliess SRF aus privaten Gründen Ende Oktober. (pd/maw)