Keystone-SDA: Nicole Meier tritt als Chefredaktorin ab

Die Chefredaktorin des deutschsprachigen Dienstes bei Keystone-SDA, Nicole Meier, wird ihre aktuelle Funktion per Ende Mai 2024 abgeben, heisst es in einer Mitteilung. Die Entscheidung geschehe auf eigenen Wunsch und im Zuge einer beruflichen Neuorientierung, bei der sie ein Teilzeitpensum bei der Polizei am Flughafen Zürich übernehmen wird, heisst es weiter.

Nicole Meier möchte mit diesem Schritt eine nähere Verbindung zum Flugbetrieb herstellen: «Als Aviatikbegeisterte und Privatpilotin möchte ich mich beruflich neuen Horizonten öffnen und künftig einen Beitrag zur Sicherheit des Flugbetriebs leisten», wird sie in der Mitteilung zitiert. Meier wird ab August 2024 weiterhin in einem Teilzeitpensum für Keystone-SDA tätig sein.

Hanspeter Kellermüller, CEO von Keystone-SDA, dankt Nicole Meier im Namen der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit: «Nicole Meier geniesst in der ganzen Branche ein hohes Ansehen. Sie hat zusammen mit ihrer Redaktion in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass unsere Kunden tagtäglich mit zeitgemässen und qualitativ hochstehenden Inhalten versorgt wurden. Wir sind froh, dass Nicole Meier der Agentur erhalten bleibt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.»

Die Suche nach einer Nachfolgelösung hat begonnen. (pd/wid)