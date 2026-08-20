NZZ: Niklaus Nuspliger leitet Bundeshausredaktion

Publiziert am 20.08.2026

Niklaus Nuspliger ist seit 2007 für die NZZ tätig und war bereits von 2008 bis 2011 Bundeshauskorrespondent, ehe er nach New York, Brüssel und zuletzt London wechselte. Die Stellvertretung der Ressortleitung Inland teilt er sich künftig mit Andri Rostetter, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heisst. Fabian Schäfer hatte die Bundeshausredaktion seit 2019 geleitet und wechselt per 1. September zu CH Media (persoenlich.com berichtete).

Per 1. September stösst Adrien Woeffray zum Team. Er wechselt von den Freiburger Nachrichten zur NZZ, zuvor war er unter anderem Ressortleiter Politik beim Walliser Boten.

Ebenfalls neu in Bern ist Beatrice Bösiger: Die bisherige NZZ-Wirtschaftsredaktorin und Bankenspezialistin übernimmt die neu geschaffene Funktion der Bundeshauskorrespondentin Wirtschaft und berichtet künftig über Wirtschafts- und Finanzpolitik. Organisatorisch bleibt sie dem Wirtschaftsressort zugeteilt, arbeitet inhaltlich aber eng mit der Bundeshausredaktion zusammen.

Zum bestehenden Team zählen weiterhin Katharina Fontana, Selina Berner, Matthias Venetz sowie Renato Schatz, der bereits per 1. Mai aus der Nachrichtenredaktion in Zürich nach Bern gewechselt war. Schatz sammelte erste Erfahrungen in der Politikberichterstattung beim St. Galler Tagblatt.

NZZ-Chefredaktor Eric Gujer lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Guter Politikjournalismus lebt von Erfahrung, Nähe, guter Vernetzung und exzellenten Dossierkenntnissen. Darauf setzen wir mit der neuen Aufstellung.» (pd/cbe)