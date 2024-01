Meier + Cie AG: Nina Siegrist übernimmt Unternehmensleitung

Nina Siegrist wird Ihre neue Funktion im August 2024 antreten und ersetzt den scheidenden Unternehmensleiter Beat Rechsteiner. Das schreibt der Verlag Meier + Cie AG in einer Medienmitteilung. Wie schon Beat Rechsteiner werde auch Nina Siegrist den Verlag der Schaffhauser Nachrichten direkt führen, heisst es weiter.

Zuletzt bei Ringier Medien Schweiz tätig

Die 44-jährige, die in Schaffhausen aufgewachsen ist und seit einigen Jahren auch wieder hier lebt, war zuletzt Mitglied der Chefredaktion von Blick und nimmt aktuell als Projektleiterin Growth Management Führungsaufgaben bei den neu geformten Ringier Medien Schweiz und als Head Editorial bei der weltweit rund 120 Medienmarken umfassenden Global Media Unit von Ringier wahr.

«Mit Nina Siegrist konnten wir eine ausgewiesene Fachfrau für uns gewinnen, die zudem die Region und das Unterneh- men bereits gut kennt», wird Meier-Verwaltungsratspräsident Marcel Kohler in einer Mitteilung zitiert. «Sie bringt das nötige Rüstzeug mit, um die Meier + Cie AG trotz der immensen Herausforderungen in der Medienbranche weiterhin erfolgreich zu positio-nieren. Unter anderem war ihr grosses Know-how im Bereich der digitalen Weiterentwicklung von Nutzerangeboten aus- schlaggebend für ihre Wahl.»

Karriere in Schaffhausen gestartet

Nina Siegrist, die als Journalistin einst für die Schaffhauser Nachrichten und das Schaffhauser Fernsehen tätig war, arbeitete zu Beginn ihrer Karriere unter anderem für das Hamburger Abendblatt und das Schweizer Fernsehen, ab 2008 bis 2021 dann in verschiedenen Positionen für die Schweizer Illustrierte, zuletzt als Co-Chefredaktorin in einer anspruchsvollen Führungsfunktion. In verschiedenen Bereichen trug Nina Siegrist, die an der Universität Zürich Publizistik und Betriebswirtschaft studiert hat, auch breite kommerzielle Verantwortung. In den vergangenen zwei Jahren entwickelte sie sich zu einer stark auf digitale Medien und Change-Prozesse ausgerichteten Managerin.

Wie bereits im vergangenen November mitgeteilt, wird der aktuelle Unternehmensleiter, Beat Rechsteiner, eine neue Aufgabe bei einem Unternehmen in Zürich wahrnehmen. Der Verwaltungsrat der Meier + Cie AG wird an der Generalversammlung vom 11. April 2024 beantragen, ihn in das Gremium zu wählen. (pd/nil)