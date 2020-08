Fall Spiess-Hegglin: Obergericht bestätigt Urteil gegen den Blick

Der Blick habe «in schwerwiegender Weise in die Intimsphäre eingegriffen». Dieses Urteil des Zuger Kantonsgerichts bestätigt nun auch das Obergericht, wie das St. Galler Tagblatt am Montag schreibt.

Vor allen habe der Blick den Namen nicht dennen dürfen. Auch wenn es sich bei Spiess-Hegglin um eine Politikerin gehandelt habe und sich die Vorkommnisse am Rand einer politischen Feier ereignet hätten, habe kein überwiegendes öffentliches Interesse an einer Namensnennung bestanden. Es habe bei der Angelegenheit schlicht einer «konkreten politischen Implikation» gemangelt, so das Gericht laut Tagblatt.

Auch wenn das Urteil deutlich sei, konnte sich Spiess-Hegglin nicht vollständig durchsetzen. Wie schon das Kantonsgericht haben auch die obersten Zuger Richter den Blick nicht zu einer öffentlichen Entschuldigung verurteilt. Zudem hat das Obergericht die finanzielle Genugtuung für Spiess-Hegglin im Vergleich zum Kantonsgericht von 20'000 auf 10'000 Franken gesenkt und Spiess-Hegglin muss einen Fünftel der Prozesskosten tragen.

Freiwillige Entschuldigung

Ringier sieht Fehler ein und macht einen überraschenden Schritt. Obwohl vom Gericht nicht angeordnet, publiziert CEO Marc Walder eine Entschuldigung. «Es war, ist und wird nie unsere Absicht sein, mit unserer Berichterstattung Leid zu verursachen», schreibt Walder. «Wir bedauern, dass Jolanda Spiess-Hegglin unter anderem aufgrund unserer Berichterstattung verletzt wurde und entschuldigen uns dafür aufrichtig.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Zur Erinnerung: Im Dezember 2014 veröffentlichte der Blick auf der Titelseite ein Bild von Spiess-Hegglin und vom damaligen Zuger SVP-Kantonsrat Markus Hürlimann. Die Schlagzeile dazu: «Sex-Skandal an der Zuger Landammannfeier: Hat er sie geschändet?» (eh)

