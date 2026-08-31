Star TV Medien: Pät Schreiber wird neuer CEO

Publiziert am 31.08.2026

Pät Schreiber wird am Montag CEO von Star TV Medien. Er nimmt zugleich Einsitz in den Verwaltungsrat, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Er wechselt von Auftanken.TV, wo er den Posten als COO und Programmleiter per Ende Juli 2026 verlassen hatte (persoenlich.com berichtete). Bereits damals liess er durchblicken, seine weiteren Pläne stünden fest, würden aber erst später kommuniziert.

Schreiber war zuvor als Produktionsleiter, Produzent und Moderator unter anderem für Star TV selbst, MTV Schweiz, Swiss1 und Tele Top tätig, ausgebildet wurde er an der RTL-Journalistenschule. Zudem verfügt er über eine Ausbildung als Marketingmanager sowie in Unternehmensführung.

Zu seinen Aufgaben soll der Ausbau des Medienangebots gehören, dazu die Stärkung der digitalen Aktivitäten sowie bestehender und neuer Partnerschaften. «Für mich ist es ein Heimkommen. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, die Zukunft der Star TV Medien gemeinsam mit Paul Grau und dem Team zu gestalten», lässt sich Schreiber zitieren. Man wolle das Publikum «auf allen Plattformen mit relevanten, unterhaltsamen und innovativen Inhalten sowie vielen Liveübertragungen» erreichen und dabei auch die Aktivitäten im DACH-Raum sowie auf weiteren Streamingplattformen ausbauen.

Paul Grau, Verwaltungsratspräsident und Gründer der Star TV Medien, seinerseits erklärt: «Mit Pät Schreiber gewinnen wir eine erfahrene und engagierte Führungspersönlichkeit, welche die DNA von Star TV schon immer in sich trägt und mit unserem Medienunternehmen jahrelang eng verbunden ist.» Er sei überzeugt, dass Schreiber das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln und wichtige Impulse für die Zukunft setzen werde. «Ich freue mich, mit Pät Schreiber einen Nachfolger für die CEO-Position gefunden zu haben.»

Im persoenlich.com-Interview zum 30-Jahr-Jubiläum hatte Grau den Betrieb als «fast einen Familienbetrieb» bezeichnet: Man biete zwölf Arbeitsplätze vor Ort, dazu komme ein markant gestiegener Freelancer-Anteil, grösstenteils ehemalige Mitarbeitende von Star TV und Game TV. Zudem unterstützten ihn seine Tochter Lea Rindlisbacher und seine Enkelin Laura Rindlisbacher. Zur Zusammenarbeit sagte er damals, er arbeite gerne mit Menschen, «die unsere Vision teilen». (pd/cbe)