CH Media: Patricia Zuber wird TeleZüri-Redaktionsleiterin

Publiziert am 25.11.2025

Patricia Zuber übernimmt am 1. Dezember die Leitung der Redaktion von TeleZüri. Sie folgt auf Claude Winet, der seine Leitungsfunktion nach über 20 Jahren auf eigenen Wunsch abgibt und künftig mit reduziertem Pensum als Produzent tätig sein wird.

Zuber arbeitet seit 19 Jahren für TeleZüri und moderiert aktuell die Nachrichtensendung «ZüriNews» sowie die Diskussionssendung «TalkTäglich». Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: «TeleZüri ist seit fast 20 Jahren Teil meiner DNA. Gemeinsam mit unserem engagierten Team möchte ich die Berichterstattung weiterentwickeln – immer mit dem Ziel, möglichst nahe am Publikum zu bleiben und jene Themen zu beleuchten, welche die Leute bewegen.»

Zuber wird in ihrer neuen Rolle die inhaltliche Verantwortung für Nachrichten- und Sondersendungen tragen, die Redaktion leiten und die Themen- sowie Einsatzplanung steuern. Die publizistische Gesamtverantwortung für die regionalen TV-Sender von CH Media trägt TV-Chefredaktor Oliver Steffen. Zuber begann ihre journalistische Karriere als Redaktorin und Chefin vom Dienst beim Winterthurer Radio Top.

Winet ist seit 27 Jahren für den Regional-TV-Sender von CH Media tätig, ab 2004 als Redaktionsleiter, seit 2014 als Chefredaktor. Er bleibt einem 70-Prozent-Pensum als Produzent von «ZüriNews» und Sondersendungen tätig. (pd/cbe)