NZZ am Sonntag / Geschichte: Peer Teuwsen leitet neu Kulturressort

Peer Teuwsen sei mehrfach ausgezeichneter Journalist und leitet seit Herbst 2014 die Redaktion von «NZZ Geschichte». Davor war er Gründer und Leiter der Schweizer Ausgabe der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» sowie Ressortleiter und Mitgründer des Hamburg-Teils der «Zeit». Teuwsen studierte Germanistik, Philosophie und Wirtschaftsgeschichte in Berlin und Zürich, bevor er die Ringier-Journalistenschule absolvierte. 1995 trat er als Inlandjournalist in die Redaktion des «Tages-Anzeigers» ein und arbeitete als redaktioneller Mitarbeiter für «Das Magazin». Von 2001 bis 2006 war er stellvertretender Chefredaktor für «Das Magazin», danach Ressortleiter Kultur und Wissenschaft bei «Die Weltwoche», heisst es in einer Mitteilung.

Lea Haller studierte in Zürich und Hamburg Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Volkskunde und Deutsche Sprachwissenschaft. 2011 wurde sie an der ETH Zürich promoviert. Von 2012 bis 2017 war sie Branco Weiss Fellow und Postdoc an der Sciences Po Paris, der Harvard University und der Universität Genf. Eben erscheint bei Suhrkamp ihr zweites Buch «Transithandel. Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus». Neben ihrer akademischen Tätigkeit arbeitete sie als freischaffende Publizistin unter anderem für die NZZ. Ab 2015 war sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von «NZZ Geschichte» und seit 2018 ist sie verantwortliche Redaktorin für das Magazin.

Luzi Bernet, Chefredaktor der «NZZ am Sonntag», wird wie folgt zitiert: «Wir legen grossen Wert auf eine profilierte Kulturberichterstattung. Peer Teuwsen ist die ideale Besetzung für die Position als Kulturchef. Mit Lea Haller haben wir eine ausgezeichnete Nachfolgerin für die redaktionelle Leitung von ‹NZZ Geschichte› gefunden. Ich bin überzeugt, dass sie den Erfolg des Magazins weiter vorantreiben wird.» (pd/log)