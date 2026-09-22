22.09.2026

Tamedia

Peppel-Schulz zieht in INMA-Vorstand ein

Die Tamedia-Chefin vertritt den Zürcher Verlag künftig auch auf globaler Ebene beim internationalen Medienverband.
Tamedia: Peppel-Schulz zieht in INMA-Vorstand ein
Jessica Peppel-Schulz ist neu Mitglied im globalen Vorstand der International News Media Association. (Bild: Archiv)
Publiziert am 22.09.2026

Der Vorstand der International News Media Association (INMA) wählte Jessica Peppel-Schulz einstimmig, wie Tamedia auf LinkedIn mitteilt. Die Wahl fand laut INMA am 17. September an einer virtuellen Sitzung statt. Tamedia sitzt bereits seit 2021 mit Marc Isler im europäischen INMA-Vorstand. Mit Peppel-Schulz ist der Verlag nun erstmals auch im globalen Gremium des Verbands vertreten, der sich mit der Zukunft der Nachrichtenmedien befasst.

Laut Tamedia soll die Mitarbeit im Gremium den direkten Austausch mit internationalen Medienunternehmen ermöglichen, etwa über Benchmarking, Studien und Konferenzen. Das Unternehmen verweist auf frühere Impulse aus der INMA-Zusammenarbeit zu Themen wie digitalen Abonnements, künstlicher Intelligenz, Newsroom-Innovation und Geschäftsmodellen, ohne diese näher zu konkretisieren.

Peppel-Schulz leitet Tamedia seit 2023. Der Verlag, zu dem unter anderem Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung, Berner Zeitung, Basler Zeitung, 24 heures und Tribune de Genève gehören, ist Teil der TX Group. (pd/cbe)


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