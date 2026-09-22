Tamedia: Peppel-Schulz zieht in INMA-Vorstand ein

Publiziert am 22.09.2026

Der Vorstand der International News Media Association (INMA) wählte Jessica Peppel-Schulz einstimmig, wie Tamedia auf LinkedIn mitteilt. Die Wahl fand laut INMA am 17. September an einer virtuellen Sitzung statt. Tamedia sitzt bereits seit 2021 mit Marc Isler im europäischen INMA-Vorstand. Mit Peppel-Schulz ist der Verlag nun erstmals auch im globalen Gremium des Verbands vertreten, der sich mit der Zukunft der Nachrichtenmedien befasst.

Laut Tamedia soll die Mitarbeit im Gremium den direkten Austausch mit internationalen Medienunternehmen ermöglichen, etwa über Benchmarking, Studien und Konferenzen. Das Unternehmen verweist auf frühere Impulse aus der INMA-Zusammenarbeit zu Themen wie digitalen Abonnements, künstlicher Intelligenz, Newsroom-Innovation und Geschäftsmodellen, ohne diese näher zu konkretisieren.

Peppel-Schulz leitet Tamedia seit 2023. Der Verlag, zu dem unter anderem Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung, Berner Zeitung, Basler Zeitung, 24 heures und Tribune de Genève gehören, ist Teil der TX Group. (pd/cbe)