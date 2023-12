Le Temps: Pierre-Adrian Irlé wird neuer CEO der Mediengruppe

Irlé wird das Unternehmen zusammen mit der Chefredaktorin Madeleine von Holzen leiten. Das Zweiergespann tritt die Nachfolge von Tibère Adler an.

Der 39-jährige Irlé wird sein Amt im zweiten Quartal 2024 antreten, wie das Genfer Medienhaus Le Temps am Montag mitteilte. Irlé studierte Betriebswirtschaft und Management an der Universität Luigi Bocconi in Mailand und an der HEC (Ecole des hautes études commerciales) in Paris. Und er baute seine eigene audiovisuelle Firma, Jump Cut Production, auf.

Irlé war zudem Präsident des Berufsverbandes Fonction: Cinéma (von 2012 bis 2017) und hat sich insbesondere für den Erhalt und die Renovierung der unabhängigen Genfer Kinosäle (Scala, City, Nord-Sud, Cinélux) eingesetzt.

Der bisherige CEO, Tibère Adler, war Ende Oktober von seinem Amt zurückgetreten. Der Wechsel an der Spitze der Gruppe erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der Titel wie die gesamte Medienbranche mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, insbesondere aufgrund sinkender Werbeeinnahmen.

Le Temps wurde im Januar 2021 von der Genfer Stiftung Aventinus gekauft. Zur Gruppe gehört unter anderem die Website Heidi.news, die 2019 gestartet war. (sda/nil)