NZZ: Plagiat kostet Feusi den neuen Job

Publiziert am 30.05.2026

Wie der Blick berichtet, übernahm Dominik Feusi im Herbst 2024 für den Nebelspalter eine Nahost-Analyse aus dem britischen Telegraph – laut der Recherche rund 90 Prozent nahezu eins zu eins, zunächst ohne Quellenangabe. Nach Blick-Recherchen und Angaben von Insidern soll das Blatt das Plagiat bereits damals bemerkt, aber nicht publik gemacht haben; Verleger Markus Somm soll interveniert haben.

Nachdem der Blick die Zeitung erneut konfrontiert hatte, löste sie den Vertrag noch vor dem Stellenantritt am 1. Juli auf. Feusi räumte ein, es handle sich um ein klares Plagiat, für das es keine Entschuldigung gebe.

Die Ankündigung von Feusis Wechsel kostete die NZZ zwei prominente Mitarbeiter: Bundeshauschef Fabian Schäfer kündigte laut Bericht wegen Feusi, kurz zuvor ging Wirtschaftsexperte Hansueli Schöchli – beide offenbar wegen der rechtsliberalen Blattlinie von Chefredaktor Eric Gujer. (nil)