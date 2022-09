Tamedia: Podcast-Serie über Dieter Behring

Tamedia veröffentlicht am Samstag eine Podcast-Serie, die das Leben und Wirken des Schweizer Anlagebetrügers Dieter Behring beleuchtet. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. In sechs rund 20-minütigen Folgen gehen die Journalistinnen Sarah Fluck und Vanessa Sadecky der Frage nach, wie es Behring mit dubiosen Renditeversprechen gelang, um die Jahrtausendwende gut 800 Millionen Schweizer Franken zu ergaunern. Für die Podcast-Serie wurden Fluck und Sadecky mit dem KatalysatOr-Förderpreis ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Für Sarah Fluck war dies die bisher intensivste Recherche ihrer Karriere. Ihr eigener Vater war einer von gut 2000 Geschädigten. Er wurde Anfang der 2000er-Jahre Opfer von Dieter Behring und verlor nahezu das gesamte Familienerbe in der Höhe von rund 400'000 Franken an den Betrüger. Ein einschneidendes Erlebnis, das auch die Tochter bis heute prägt. Behring musste für seine Taten hingegen nie büssen. Anfang 2019 starb er im Alter von 63 Jahren nach langer Krankheit, bevor er seine Haftstrafe von 5,5 Jahren antreten konnte. Er beteuerte bis zuletzt seine Unschuld.

«Die Figur Dieter Behring hat mich nie losgelassen. Immer wieder werden Neuigkeiten in mein Leben gespült. Wenn ich mich bei einer Vorlesung im Studium langweilte, recherchierte ich seinen Namen im Netz. Ich folgte ihm auf Twitter, er folgte zurück. Es wuchs ein persönliches Bestreben zu verstehen, wer dieser Mann ist, der meine Familie so betrogen hatte», wird Sarah Fluck in der Mitteilung zitiert. Das verlorene Erbe habe ihr und ihrer Familie Sicherheit genommen und die Familienmitglieder schwer belastet.

Kerstin Hasse, Chefredaktorin Digital bei Tamedia: «Die Podcast-Serie von Sarah Fluck und Vanessa Sadecky ist berührend und gleichzeitig packend. Die Geschichte von Sarah Flucks Vater steht stellvertretend für die 2000 Geschädigten und erklärt, wie eine Familie einen solchen Betrug, der auch mit Scham verbunden ist, verarbeitet. Ich freue mich sehr darüber, dass Tamedia die Serie nun exklusiv veröffentlicht.»

Die sechs Folgen werden am Samstagabend, den 17. September 2022 auf tagesanzeiger.ch und den üblichen Podcastplattformen zeitgleich mit einem Text von Sarah Fluck und Vanessa Sadecky veröffentlicht, in dem diese noch einmal die Motivation für die Recherche beschreiben. Den gedruckten Text können Sie schliesslich auch am 18. September 2022 im Ressort Fokusbund der Sonntagszeitung lesen. (pd/wid)