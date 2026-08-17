Tamedia: Preisgekrönte Reporterin wechselt zu SRF

Publiziert am 17.08.2026

Wie SRF auf Anfrage von persoenlich.com bestätigte, wird Sascha Britsko ab 1. September 2026 als Produzentin und Redaktorin bei SRF Impact arbeiten. Die Stelle sei durch einen internen Wechsel frei geworden. SRF Impact bündelt die Dokumentar- und Reportageformate von SRF für ein jüngeres Publikum, hauptsächlich auf Youtube und Play SRF.

Ihren Stellenwechsel hatte Britsko zuvor selbst auf Linkedin angekündigt. Sie werde in einem jungen Team unter Olivia Gähwiler und Lena Oppong Dokumentationen über «inspirierende Menschen» umsetzen, schrieb sie dort. Das heisse: «Weniger schreiben, dafür mehr Filme machen.» Sie freue sich auf die neue Aufgabe – und habe «natürlich genauso viel Angst».

Britsko kam im Januar 2021 zu Tamedia. Anfänglich schrieb sie für das Lokalressort, zuletzt arbeitete sie als Reporterin für Das Magazin. Für die gemeinsam mit Oliver Zihlmann und Boris Gygax verfasste Recherche über den Zürcher Party-Influencer «Travis the Creator» erhielt sie im Mai den Zürcher Journalistenpreis (persoenlich.com berichtete). Bereits 2023 war Britsko für den Newcomer-Preis nominiert, 2020 erhielt sie den Förderpreis des Schaffhauser Pressevereins.

Neben ihrer schreibenden Tätigkeit wirkte Britsko bereits an Dokumentarfilmprojekten mit. 2024 führte sie gemeinsam mit Roger Brunner Regie beim 90-minütigen SRF-Dok-Film «Arm in der Schweiz», in dem Armutsbetroffene ihre Lebensgeschichten erzählen. 2025 recherchierten und produzierten Britsko, Zihlmann und Gygax den 70-minütigen Dokumentarfilm «Don't be Shy – die Abgründe des Party-Geschäfts», der auf der dreijährigen «Travis the Creator»-Recherche basiert.

Für Britsko ist der Wechsel zu SRF eine Rückkehr: 2018 absolvierte sie bei Schweizer Radio und Fernsehen ein dreimonatiges Praktikum. Sie schrieb während des Studiums für Vice Media und absolvierte danach ein Volontariat bei der NZZ. (nil)