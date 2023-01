Ringier Axel Springer Schweiz: Programmzeitschrift TV8 wird eingestellt

Dreikönigstagung

Oberwallis setzt auf menschliche Intelligenz

Auch der Journalismus könne von künstlicher Intellligenz profitieren, so das Fazit einer Panel-Diskussion.

Der Bot «ChatGPT» zeigt aktuell, zu was künstliche Intelligenz in der Lage ist. Auch der Journalismus könne von dieser Entwicklung profitieren, so das Fazit eines Panels am Neujahrstreffen. Über 200 Gäste verfolgten die Diskussion, die mitunter für einen Lacher sorgte.

von Christian Beck