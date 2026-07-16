Donnschtig-Jass: Publikum vor Sendestart evakuiert

Publiziert am 16.07.2026

Co-Host Stefan Büsser dokumentierte die Situation auf Instagram: «Ihr seht hier einen Livestream unserer Kamera 4», so der Moderator im Video. «Wir wissen gar nicht, ob wir eine Sendung machen können.» Laut einem weiteren Video auf Büssers Instagram-Account – und später auch in der Sendung – wurde das Publikum in einer Turnhalle in Sicherheit gebracht. Moderator Rainer Maria Salzgeber ergänzte mit einem Seitenhieb: «Die Leute mussten wir heimschicken – das macht sonst nur Infantino.»

Kurz vor Sendestart kam die Entwarnung, der «Donnschtig-Jass» startete wie geplant um 20.05 Uhr – mit Publikum sowie den Gästen Beatrice Egli, Bligg und Gölä. Wie dramatisch die Szenen vor Ort waren, zeigt auch Salzgebers Anmoderation, während ein Zeitraffer der Evakuation eingespielt wurde: «Das, was hier passiert ist in den letzten paar Minuten, das hat es im ‹Donnschtig-Jass noch nie gegeben – ich mag mich zumindest nicht daran erinnern.» Der Platz sei voll gewesen, dann sei eine Unwetterwarnung gekommen. «Es hat gewindet, Sturm, Hagel, Regen. Alles ist dabei gewesen.»

Umso grösser sei die Erleichterung gewesen, als die Zuschauerinnen und Zuschauer zurückkehrten, so Salzgeber: «Die Menschen sind alle wieder zurückgekommen.» Beim Sendestart waren allerdings einige leere Festbänke auszumachen.

Seit 2022 verfügt SRF gemäss Blick für den «Donnschtig-Jass» über ein spezielles Sicherheitskonzept mit Sicherheitsmeetings vor jeder Show und laufenden Windmessungen während der Sendung. (cbe)