Daniel Anstandig, CEO von Futuri Media, und Erfinder von der RadioGPT Technologie, wird am diesjährigen SwissRadioDay am 31. August einer der Hauptredner sein. Es ist sein einziger europäischer Auftritt noch in diesem Jahr, bei dem er Einblicke und Wissen über diese Technologie teilen wird, heisst es in der Mitteilung der Veranstalter.

Als einer der führenden Experten für Medien und Technologie werde Anstandig beleuchten, wie RadioGPT die Radio Landschaft und Audioerlebnisse neu gestaltet. Daniel Anstandig sagt: «Medienmarken, die künstliche Intelligenz nicht proaktiv nutzen, werden bald aussterben – und diejenigen, die sie effektiv nutzen, werden florieren. Ich freue mich darauf, mit den Besten und Klügsten des Schweizer Radios über die unglaublichen Möglichkeiten zu diskutieren, die die Technologie für die Weiterentwicklung des Radios Relevanz für ihres Publikum bietet.»

Daniel Anstandig ist ein Technologie-Futurist mit einer Leidenschaft für die Konvergenz zwischen Technologie und Medien. Er ist Gründer und CEO von Futuri, dessen KI-gesteuerte Publikumsbindungs- und Sales-Intelligence-Technologie von Tausenden von Radiosendern weltweit genutzt wird. (pd/wid)