Energy Schweiz: CEO Kevin Gander verlässt Unternehmen per sofort

Publiziert am 29.06.2026

Kevin Gander verlässt die Energy-Gruppe Schweiz per sofort, wie das Unternehmen mitteilt. Er hatte den Posten als CEO und Chief Radio Officer am 1. Dezember 2024 von Pascal Frei übernommen (persoenlich.com berichtete). Gemäss einer Medienmitteilung haben «unterschiedliche Ansichten über die weitere langfristige Ausrichtung» zur Trennung geführt. Gander will sich nun «anderen Tätigkeiten» widmen.

Die operativen Aufgaben übernimmt mit sofortiger Wirkung Verwaltungsratspräsident Alexander Theobald ad interim. Theobald ist Manager bei Ringier, zu dem die Energy-Gruppe gehört.

Laut Mitteilung hat Gander in seiner Amtszeit die Gruppenleitung neu aufgestellt sowie die Radio- und Musikprogrammierung und das Event-Portfolio überarbeitet. Zu dieser Neuausrichtung zählte die Schliessung der Sender Energy St. Gallen und Energy Luzern per Ende 2025, von der zehn Mitarbeitende betroffen waren. Seither konzentriert sich die Gruppe auf die Standorte Basel, Bern und Zürich.

Theobald dankt dem abtretenden CEO in der Mitteilung: «Kevin Gander hat Energy in den vergangenen anderthalb Jahren mit enormem Herzblut und grossem persönlichen Einsatz geführt.» (pd/nil)