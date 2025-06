Energy-Gruppe: Zwei Radiosender werden geschlossen

Publiziert am 27.06.2025

Die Energy Gruppe Schweiz stellt per Ende 2025 den Sendebetrieb von Energy St. Gallen und Energy Luzern ein. Das Unternehmen will sich künftig auf die drei grössten Stationen Energy Zürich, Energy Bern und Energy Basel konzentrieren. Energy St. Gallen wurde erst 2022 in Betrieb genommen, Energy Luzern ein Jahr zuvor.

«Der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen», wird Kevin Gander, CEO der Energy-Gruppe Schweiz, in einer Mitteilung zitiert. «Wir haben mit Energy Luzern (seit 2021) und Energy St. Gallen (seit 2022) zwei ambitionierte Projekte gestartet. Dabei haben wir festgestellt, dass wir in beiden Regionen mit unseren bereits etablierten Sendern Energy Zürich und Energy Bern bereits eine starke Präsenz haben.»

Wie Gander weiter ausführt, erreichen Energy Zürich und Energy Bern bereits heute eine grössere Hörerschaft in den Regionen Luzern und St. Gallen als die lokalen Energy-Stationen. «Diese Überschneidung hat dazu geführt, dass die lokalen Stationen nie wirtschaftlich betrieben werden konnten», erklärt der CEO. «Eine doppelte Abdeckung in diesen Märkten macht daher langfristig keinen Sinn.»

Stellenabbau wegen Reorganisation

Von der Schliessung sind zehn Mitarbeitende betroffen. Fünf Personen sollen weiterhin in der Energy-Gruppe beschäftigt werden, für fünf Mitarbeitende endet das Arbeitsverhältnis.

Die Energy-Gruppe will mit der Konzentration mit allen drei Sendern in die Top 10 der Schweizer Privatradios vorstossen. Energy Zürich und Energy Bern befinden sich bereits in dieser Kategorie. Energy Basel war bei der letzten Auswertung vom Januar auf Platz 20 (persoenlich.com berichtete). Langfristig strebt das Unternehmen den Spitzenplatz im privaten Schweizer Radiomarkt an.

Für Werbetreibende in Luzern und St. Gallen bleiben laut Energy-Gruppe Werbelösungen über Energy Zürich, Energy Bern und das Online-Radio verfügbar. (pd/cbe)